【東體爭議】紀律呢？C朗就唔使道歉？

睇電視都有話：「誰大誰惡誰正確！」因為接連喺意甲同歐聯賽事被提早調走，離場時候當主帥沙利冇到兼直入更衣室嘅祖雲達斯巨星C朗拿度，早前有指收到球會高層「柯打」，需要向全體隊友道歉。不過，今日《米蘭體育報》就話，經過球隊包括保方在內一眾元老級隊友商討，C朗已經毋須道歉，一切當冇事發生，專心作賽咁話。唔通真係大牌球星就可以唔使守紀律？

根據報道，C朗同拉比奧特尋日未有參與全隊訓練，只係進行單獨練習，但記者現場所見，C朗一直心情唔錯,而且同隊友都有講有笑，唔似發生過唔妥。據《米蘭體育報》所講，祖雲達斯班元老隊員由保方到基亞連尼等，均認為依家最緊要係團結，全隊都應該將精力放喺球場上，唔好再為媒體報道分心，所以任何道歉都已經唔再需要咁話喎！

好彩，C朗都算有大佬風範，事關之前有報道講，呢位葡萄牙球星已經決定用自己方式彌補番隊友，就係喺今輪聯賽之前，擺番圍和頭酒，算係為自己帶畀球隊嘅壞影響補鑊。至於祖記右閘丹尼路雷斯直頭為C朗幫口：「我喺馬德里已經識佢，佢一向進取心十足，而且能夠迅速調查狀態，只會專注眼前事。佢踢完國家隊比賽，依家只會專注下輪聯賽。」即係講番波，唔講紀律，唔講得罪隊友，一切當無數啦！

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