港超前列大戰！冠忠南區硬撼富力R＆F

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經過國際賽賽期後，「中銀人壽香港超級聯賽」周六（23日）重燃戰火，旺角大球場上演的尾場賽事，由聯賽「3哥」冠忠南區主場激鬥目前在港超失分最少的「2哥」富力R&F。兩隊陣中如夏志明、梁諾恆及基奥雲尼等港腳，能否將在港隊的出色表現帶到球隊層面，將是今仗勝負關鍵！（on.cc東網周六下午5時30分直播）

港隊周二於世界盃外圍賽分組賽以兩蛋擊敗柬埔寨開齋，冠忠南區「子彈」夏志明更先開紀錄為贏波奠下勝基，今日重返聯賽爭勝，表現令人期待。聯賽未嘗敗績的冠忠南區，上仗出戰「高級組銀牌」雖在「10對9」的情況下遭東方龍獅淘汰出局，不過主教練鄭兆聰（Ricky）認為球員經已盡力︰「我哋上場波打得好好，可能外界覺得打多個會有優勢，但有時足球未必『一加一係二』，最緊要係過程，我認為球隊有用唔同渠道不斷去嘗試，賽後我同球員講唔使唔開心，因為我哋已經盡晒力。」

今仗冠忠南區有中堅列文停賽，Ricky透露有替補方案︰「今年我哋簽『高達』（川瀨浩太）嘅原因，就係萬一比圖或者列文唔踢得，都有一個外援中堅可以用，佢對東方都踢得幾好，希望可以保持到好表現，畢竟日本球員嘅紀律都好好。」

對手富力R&F上仗於「高級組銀牌」憑基奥雲尼梅開二度，以2比1險勝香港飛馬，球隊暫居聯賽次席失分最少，主帥楊正光表示，因有球員出戰國際賽，今仗不排除有所調整︰「基奥雲尼、羅拔圖同梁諾恆接近踢足兩場高水平嘅國際賽，對球隊備戰或多或少有影響，但正面睇對佢哋嚟講係得着，另外，古拿亦要代表布基納法索踢非洲國家盃外圍賽，所以會視乎佢哋嘅復原進度決定派落場與否。」

談到對手有列文坐波監，「光Sir」強調先要做好自己本分︰「南區雖有列文停賽，但佢哋有足夠嘅板凳深度，所以結果好睇我哋嘅進攻，保唔保持到之前對理文或者元朗嘅表現。」

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