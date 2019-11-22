歐國外附加賽抽籤　冰島再創奇蹟有難度

歐國外附加賽今晚喺歐洲足協總部完成抽籤，16支球隊被分成4級，爭逐最後4個出線決賽周名額，其中算係實力最強嘅A級，有上屆神勇打入8強嘅冰島，喺4強戰抽中硬撼羅馬尼亞，至於另一邊半場決賽會由匈牙利對保加利亞。

今屆附加賽賽制較為特別，扣除咗已經喺歐國外取得出線資格嘅球隊後，喺之前歐洲國家聯賽4個級別拎到最好成績嘅4隊就會出戰附加賽。只係由於唔少A、B級球隊已經有決賽周入場券，因此個附加賽席位亦轉送畀其他同級別球隊。

今次獨特賽制，將令部份弱隊如格魯吉亞同馬其頓等都有機會打入決賽周。值得一提，附加賽賽制係一場決勝負，每個對碰會根據各自歐洲國家聯賽排名前後安排主場或作客，而4級別決賽冠軍將可以拎到決賽周席位。

附加賽準決賽抽籤結果

A級：冰島對羅馬尼亞、保加利亞對匈牙利

B級：波斯尼亞對北愛爾蘭、斯洛伐克對愛爾蘭

C級：蘇格蘭對以色列＇挪威對塞爾維亞

D級：格魯吉亞對白俄羅斯、馬其頓對科索沃

準決賽：2020年3月26日

決賽：2020年3月31日

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