只是短短幾句話　馬納當拿搞喊費達拿

ATP總決賽剛結束，但瑞士天王費達拿沒有入休賽期，更走到南美進行表演賽，去到阿根廷收到驚喜，在球場內獲得球王馬納當拿公開力撐，令費天王熱淚盈眶，相當感動。

據英國《太陽報》報道，費達拿目前正進行南美巡迴演出，與德國新星沙維列夫進行一系列表現，而阿根廷表演賽本來都邀請了屬於「大佬級」的球王馬納當拿到場觀戰，但他正處理球會事情未能出席，但透過了現場的大屏幕播出一段視頻。「你好，大師！我喜歡這樣稱呼你，你不僅是過去、現在、將來，都是最偉大的一個，你永遠是獨一無二的。」除了在廣大球迷面前讚美費達拿之外，這位阿根廷球王更透過視頻叫費天王遇上任何問題需要幫助都可以出聲：「我想告訴你，如果你在我的國家遇到任何麻煩，你可以打電話給我，告訴我，你需要如何幫助。」

費達拿雖然見慣大場面，但對於馬納當拿這片段的留言，難以控制自己情緒，首次露出微笑，然後雙眼通紅，跟住激動流淚。其實，馬納當拿一直都是費達拿的球迷，幾年前他曾說過:「祖高域是一位出色的球員，但費達拿才是絕對的第一，是史上最偉大的網球員。」

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！