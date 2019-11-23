普捷天奴會搶飯碗？蘇斯克查有回應

英超熱刺日前正式易帥，搵嚟摩連奴頂替普捷天奴。雖然「肥普」突然變成待業中年，不過佢上季帶領熱刺戰績贏盡讚賞，一直有傳唔少球會都想搵佢接手，當中甚至包括英超老牌勁旅曼聯。對於外間指「紅魔鬼」高層隨時會搵「肥普」接手，曼聯現任領隊蘇斯克查就話未驚過，仲話依家英超加入埋摩連奴，將會仲好玩添！

對於普捷天奴被炒，「蘇B」回應：「呢樣根本唔會困擾住我。我已經我到呢個世界最好嘅工作。無論你係咪一名教練，你都會想得到呢份工。外界發生咩事唔重要，我將會繼續專注我嘅工作。我已經同過伍德沃德及球隊老闆傾過好多次，我哋一齊傾點樣帶領球隊前行，講真，一必都唔會有任何改變。」

「蘇B」補充：「對於普捷天奴嘅離開，我好難受，尤其係見到同行喺聖誕前離開。喺足球世界入面，你永遠唔會被嚇驚，我只係會關注自己球隊。」另外提到摩連奴復出，蘇斯克查表示：「毫無疑問，摩連奴回歸係件好事，尤其係對你哋(記者)嚟講，肯定會有更多值得討論同撰寫。依家將會好熱鬧，但唔會困擾我。」

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