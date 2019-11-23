為咗巴利　施丹決定催眠自己

西甲皇家馬德里球星加里夫巴利今季同球會幾乎全面反面，由開季初同主帥施丹唔妥，到再獲重用，轉頭又因為受傷缺陣，搞到同球迷關係愈來愈差。近日，佢代表威爾斯出戰歐國外，又因為一幅橫額寫住「威爾斯、高爾夫、皇馬，排名分先後」鬧到滿城風雨。不過，你哋點都估唔到，嚟到重返西甲之時，施丹竟然成功「催眠自己」，鼓勵球迷要撐巴利，仲話唔相信「大聖爺」會緊張祖國多過皇馬喎！

皇馬周六晚會喺主場迎戰皇蘇，施丹喺今日賽前記招話：「只要你睇番佢一直以來帶畀球會同球迷，你就會知道佢一直為球會貢獻所有。加里夫係皇馬一員，所以球迷一定要永遠支持佢，而我亦永遠撐我嘅球員。」

對於「大聖爺」，究竟威爾斯係咪堅重要過皇馬？施丹話：「我唔認為囉！或者語言上會係(巴利唔識西班牙文)。但我見佢喺歐聯決賽入波勁開心囉！佢講過，語言係個問題，但我見佢喺更衣室好好呀！」咁高爾夫又係咪重要過皇馬呢？「我唔想參與呢個討論，根本唔係我管理範圍。我唯一可以講，加里夫巴利係我嘅球員，呢樣係我唯一感興趣。」

「大聖爺」自從10月5日開始就未有為皇馬披甲，但上星期就及時傷愈幫威爾斯踢咗2場，呢樣亦意味住佢今場可以候命。施丹回應：「呢度好多聲音圍繞住加里夫，但對我同佢嚟講最重要都係專注落足球。佢可以改變球賽，佢係個關鍵球員，只要佢狀態好，就可以證明自己重要性，嚟緊亦一定會做到。」

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