利物浦破宮：VVD出得　咁沙拿呢？

經過國際賽周後，英超又返嚟喇，1哥利物浦周六晚出擊，將會作客水晶宮。早前於歐國外提早退隊嘅華基爾雲迪積克，領隊高普話佢100%可以出場，但兩大主力穆罕默德沙拿同安德魯羅拔臣，到依家都仲係同時間競賽，未必可以落場。

高普於賽前記招表示：「VVD完全冇問題，對水晶宮100%可以披甲。但沙拿、羅拔臣同祖爾麥迪比就唔係100%，周五一課操練非常重要，我會仔細研究佢哋情況，之後先決定畀唔畀佢哋出場。另外法賓奴泰華利斯、羅拔圖法明奴同艾利臣比加，以及韋拿杜姆，都於幾日前有比賽，所以我都會睇清楚，睇吓呢班球員適唔適合上陣。」

紅軍今戰難以最佳陣容出戰，但水晶宮主帥鶴臣，就話王牌韋費特沙夏已經擺脫傷患，今次可以擔大旗披甲。

直播表

周六1:00pm 日職 廣島三箭 Vs 鹿島鹿角 有線662、602台

周六2:00pm 澳職 威靈頓鳳凰 Vs 布里斯班獅吼 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周六4:30pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 墨爾本勝利 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周六5:30pm 港超 冠忠南區 Vs 富力R&F on.cc 東網

周六6:45pm 澳職 珀斯光輝 Vs FC悉尼

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周六8:00pm 西甲 雷加利斯 Vs 巴塞隆拿

Now 632

周六8:00pm 德乙 比勒費爾德 Vs 辛特侯遜

on.cc 東網

周六8:30pm 英超 韋斯咸 Vs 熱刺

Now 621、611

周六10:00pm 意甲 阿特蘭大 Vs 祖雲達斯

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614、662、602台

周六10:30pm 德甲 杜塞爾多夫 Vs 拜仁慕尼黑

Now 670、Fox +；有線651、611台

周六10:30pm 德甲 法蘭克福 Vs 禾夫斯堡

Now 671、Fox +；有線652、612台

周六10:30pm 德甲 利華古遜 Vs 弗賴堡

Now 672、Fox +；有線653、613台

周六11:00pm 英超 白禮頓 Vs 李斯特城

Now 623、ViuTV 99台

周六11:00pm 英超 水晶宮 Vs 利物浦

Now 621

周六11:00pm 英超 阿仙奴 Vs 修咸頓

Now 622

周六11:00pm 英超 般尼茅夫 Vs 狼隊

Now 624

周六11:00pm 英超 愛華頓 Vs 諾域治

Now 625

周六11:00pm 英超 屈福特 Vs 般尼

Now 626

周六11:00pm 西甲 貝迪斯 Vs 華倫西亞

Now 632

周日0:30am 法甲 里昂 Vs 尼斯

無綫 myTV Gold 302；Now 639、714；有線655、615、604、603台

周日1:00am 意甲 AC米蘭 Vs 拿玻里

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日1:30am 英超 曼城 Vs 車路士

Now 621、611

周日1:30am 西甲 CF格蘭納達 Vs 馬德里體育會

Now 632

周日1:30am 德甲 RB萊比錫 Vs 科隆

Now 670、Fox +；有線651、611台

周日3:00am 法甲 比斯特 Vs 南特

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日3:45am 意甲 拖連奴 Vs 國際米蘭

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日4:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 皇家蘇斯達

Now 632、611

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