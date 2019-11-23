利物浦破宮：VVD出得 咁沙拿呢？
2019年11月23日 05:00
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（利物浦TWITTER圖片）
經過國際賽周後，英超又返嚟喇，1哥利物浦周六晚出擊，將會作客水晶宮。早前於歐國外提早退隊嘅華基爾雲迪積克，領隊高普話佢100%可以出場，但兩大主力穆罕默德沙拿同安德魯羅拔臣，到依家都仲係同時間競賽，未必可以落場。
高普於賽前記招表示：「VVD完全冇問題，對水晶宮100%可以披甲。但沙拿、羅拔臣同祖爾麥迪比就唔係100%，周五一課操練非常重要，我會仔細研究佢哋情況，之後先決定畀唔畀佢哋出場。另外法賓奴泰華利斯、羅拔圖法明奴同艾利臣比加，以及韋拿杜姆，都於幾日前有比賽，所以我都會睇清楚，睇吓呢班球員適唔適合上陣。」
紅軍今戰難以最佳陣容出戰，但水晶宮主帥鶴臣，就話王牌韋費特沙夏已經擺脫傷患，今次可以擔大旗披甲。
直播表
周六1:00pm 日職 廣島三箭 Vs 鹿島鹿角 有線662、602台
周六2:00pm 澳職 威靈頓鳳凰 Vs 布里斯班獅吼 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周六4:30pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 墨爾本勝利 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周六5:30pm 港超 冠忠南區 Vs 富力R&F on.cc 東網
周六6:45pm 澳職 珀斯光輝 Vs FC悉尼
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周六8:00pm 西甲 雷加利斯 Vs 巴塞隆拿
Now 632
周六8:00pm 德乙 比勒費爾德 Vs 辛特侯遜
on.cc 東網
周六8:30pm 英超 韋斯咸 Vs 熱刺
Now 621、611
周六10:00pm 意甲 阿特蘭大 Vs 祖雲達斯
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614、662、602台
周六10:30pm 德甲 杜塞爾多夫 Vs 拜仁慕尼黑
Now 670、Fox +；有線651、611台
周六10:30pm 德甲 法蘭克福 Vs 禾夫斯堡
Now 671、Fox +；有線652、612台
周六10:30pm 德甲 利華古遜 Vs 弗賴堡
Now 672、Fox +；有線653、613台
周六11:00pm 英超 白禮頓 Vs 李斯特城
Now 623、ViuTV 99台
周六11:00pm 英超 水晶宮 Vs 利物浦
Now 621
周六11:00pm 英超 阿仙奴 Vs 修咸頓
Now 622
周六11:00pm 英超 般尼茅夫 Vs 狼隊
Now 624
周六11:00pm 英超 愛華頓 Vs 諾域治
Now 625
周六11:00pm 英超 屈福特 Vs 般尼
Now 626
周六11:00pm 西甲 貝迪斯 Vs 華倫西亞
Now 632
周日0:30am 法甲 里昂 Vs 尼斯
無綫 myTV Gold 302；Now 639、714；有線655、615、604、603台
周日1:00am 意甲 AC米蘭 Vs 拿玻里
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周日1:30am 英超 曼城 Vs 車路士
Now 621、611
周日1:30am 西甲 CF格蘭納達 Vs 馬德里體育會
Now 632
周日1:30am 德甲 RB萊比錫 Vs 科隆
Now 670、Fox +；有線651、611台
周日3:00am 法甲 比斯特 Vs 南特
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周日3:45am 意甲 拖連奴 Vs 國際米蘭
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周日4:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 皇家蘇斯達
Now 632、611
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