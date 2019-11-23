摩佬被炒賠率　熱過車仔贏曼城！

摩連奴高調回歸英超、戲劇性成熱刺主帥，熱刺老細利維，當然係睇中摩連奴嘅「捧盃命」，希望打破11年來未能奪取任何錦標嘅宿命。但熱刺問題極多、摩佬又從未於季中臨危受命接管球隊，唔少球評家都認為，熱刺今次係賭大咗。英國博彩公司 Paddy Power，開出摩佬於季尾前離任嘅賠率只係6倍，仲熱過今輪車路士作客贏曼城！

摩連奴賦閒在家1年，終於等到合適工作，但教熱刺相信唔係想像中容易。熱刺人腳唔曳，上屆歐聯就殺入決賽，但本季因為數名主力如基斯甸艾歷臣、維頓漢、艾達韋列特有離心，搞到更衣室軍心渙散；加上利維守財奴性格，摩佬能於1月能斥巨資買人嘅可能性微乎其微；而且於英超史上，從來冇一支球隊開季12戰僅得14分、最後能取得前4席位，故喺摩連奴面前，可謂重重難關。

Paddy Power剛開出一系列關於摩連奴嘅特別賠率，其中佢教唔晒本季僅得6倍，比今輪車仔作客贏曼城嘅6.25倍更熱。而佢最終能為熱刺贏得英超冠軍為15倍，贏得歐聯錦標就有10倍，今季就捧歐聯就26倍。

另外關於1月買人，最熱係購入伊巴謙莫域（2.625倍）同加里夫巴利（3倍），簽入士砵亭中場波基斯費南迪斯、費拉尼同保羅戴巴拿，就分別為6倍、8倍同11倍。而3名曼聯球員，尼曼查馬迪為4.5倍、麥湯米尼為21倍、保羅普巴就去到51倍。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。