【寸王第1擊】摩連奴8次聯賽地標踢成點？
2019年11月23日 09:08
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摩連奴周六(23號)晚英超首席帶領熱刺出賽，將會作客韋斯咸演「倫敦打吡」，雖韋斯咸今季戰績極差，不過摩連奴想打開勝利之門亦唔容易，事關佢過去8次上任嘅聯賽首演，勝率只係得5成咋！
摩連奴之前教嘅多數都係國內班霸，不過「地標戰」成績並唔突出，雖然唯一一次落敗就係教練生涯首演，而且仲係19年前嘅事，但係贏波次數同樣唔多，教國際米蘭、皇家馬德里都係以和波嚟開始，總計8次聯賽「地標」只有4勝3和1負成績(見表)。
寸王聯賽「地標戰」成績
2000年●賓菲加● 0:1 客負 博維斯塔
2001年●利亞拿● 0:0 客和 布拉加
2002年●波圖● 2:1 主勝 馬里迪莫
2004年●車路士● 1:0 主勝 曼聯
2008年●國際米蘭● 1:1 客和 森多利亞
2010年●皇家馬德里● 0:0 客和 馬略卡
2013年●車路士● 2:0 主勝 侯城
2016年●曼聯● 3:1 客勝 般尼茅夫
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