【總結】勒邦威到盡！馬刺卻成最慘球隊

紫金兵團湖人今季簽下安東尼戴維斯的確令球隊激活，就連大帝勒邦占士都場場爆seed，周六再為球隊貢獻「雙雙」，帶領湖人作客以130比127險勝雷霆，迎來六連勝。不過，昔日的另一支前總冠軍馬刺則可能成為今季最慘球隊，23年後再遇8連敗。

有AD的加盟，的確令勒邦占士都打得相當積極，今仗作客雷霆，他20投9中得到23分6籃板14助攻，連續7場比賽助攻上雙，不斷刷新個人新高，相當厲害，同時也是自91年魔術莊遜以來，首位創造這項紀錄的湖人球員。至於「粗眉哥」戴維斯則攻入全隊最高的33分11個籃板及7次助攻，同樣交出「雙雙」，最後10秒雷霆開始搏犯規，AD四罰全進，加上勒邦在完場前成功截斷對手進攻，確保了勝局，這對湖人超級孖寶的氣勢，令球隊已被外界視為今季奪標熱門之一。

馬刺以104比115不敵76人，已經是連輸8場，8連敗是馬刺隊上第4慘的連敗，亦超越了勇士成為今季連敗最長的球隊。睇番馬刺的歷史，經歷最長一次連敗的89年，當時是13連敗，其他有兩個賽季試過10連敗及9連敗，而上一次遇上8連敗的是1996年，距離至今已經是23年前。

今日戰果(前者主場)

快艇 122:119 火箭

活塞 128:103 鷹隊

巫師 125:118 黃蜂

籃網 116:97 帝王

公牛 108:116 熱火

雷霆 127:130 湖人

76人 115:104 馬刺

獨行俠143:101 騎士

爵士 113:109 勇士

金塊 96:92 塞爾特人