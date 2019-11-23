連贏兩場狂掃106蛋　港欖強勢爭闖奧運

東京奧運七人欖球亞洲區外圍賽今天（23日）在韓國仁川揭開戰幔，香港七人欖球代表隊面對馬來西亞和中華台北，均以54：0大勝而回，以小組首名出線8強，將與阿富汗爭奪準決賽席位。

上屆里約奧運開始，七欖正式成為奧運項目，可惜港隊在外圍賽決賽不敵日本，無緣入圍。相隔三年，日本作為東京奧運主辦國，已經自動獲得參賽資格，港隊因而被視為亞洲區奪標大熱，有望首次進軍奧運。

是次比賽，9支球隊分為3組作賽，港隊與馬來西亞、中華台北同處A組。首戰面對馬來西亞，開賽2分鐘已有星將姚錦成突破重圍達陣，再有李忠斯、隊長禾獲特和賀迪達陣，助港隊挾26：0優勢進入下半場。教練莊保羅調動幾位小將吸收經驗，禾獲特梅開二度後，湯麥堅、丹馬克和靴貝特先後達陣，最終港隊以54：0打開勝門。

休息不到3小時，港隊迎來實力相對較弱的中華台北，攻勢未有減慢。丹馬克僅花半分鐘已經達陣，湯麥堅和高凡戴爾相繼建功，助港隊領先21：0返回更衣室。今場比賽下半場，輪到丹馬克梅開二度，加上史戴爾斯、姚錦成、禾獲特和賀迪達陣，港隊再以52：0擊敗中華台北。

連續兩場零封對手的港隊，輕鬆獲得A組首名，明天將會迎戰第8、9位淘汰賽的勝方，即阿富汗。另外，港隊勁敵中國以33：12擊敗新加坡後，再以26：15力挫菲律賓，成為B組首名出線隊伍。亞洲另一勁旅南韓連挫阿富汗和斯里蘭卡，獲得C組首名。

今次外圍賽的冠軍，將可直接獲得明年東京奧運的參賽資格。

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