港超聯　理文作客2比1挫愉園

「中銀人壽香港超級聯賽」假斧山道運動場上演的賽事，理文憑着尼迪利與李康廉於下半場各入一球，以2比1擊敗愉園，全取3分。今仗有列斯奥因傷缺陣的理文，戰至25分鐘先有較具威脅埋門，顏樂楓接應謝朗軒右路長傳，禁區內扭過門將屠俊翹後起腳，可惜高出未能把皮球送入網，隨後這位副隊長於37分鐘有一記似傳似射的一腳，則被屠俊翹救出。及後兩邊互有攻守，上半場補時2分鐘，李康廉推進入禁區，屠俊翹出迎撞跌對手，球證直指12碼，尼迪利操刀但射失，未能為客隊先開紀錄。

於上半場射失12碼的尼迪利在換邊後為理文將功補過，接應顏樂楓傳中近門射成1比0。落後的愉園積極反撲，49分鐘，愉園獲得一次黃金機會，黎培基開出罰球，黃榮傑在門前混戰時將波頂入網，但旁證吹越位，主隊空歡喜一場。理文有一球在手伺機發動更猛烈攻勢，趁潘沛軒於禁區內解圍不遠，李康廉55分鐘近門起腳，屠俊翹撲到但照入。落後2球的愉園全力反擊，63分鐘黃榮傑禁區外勁射被袁皓俊救出，2分鐘後，理文幾乎把比數拉開，尼迪利接應長傳施射笠過龍門，但中楣彈出。愉園於79分鐘黃榮傑禁區內起腳，袁皓俊撲到，加維蘭於混戰中博到12碼並親自射入，為愉園追近至1比2。賽事戰至補時5分鐘，艾度古斯於禁區外鏟跌尼迪利，惟沙普夫浪費了罰球機會，但最終仍無礙理文仍全取3分。

愉園主教練鮑家耀賽後表示，今仗希望先做好防守，並把握時機去製造反擊攻勢，惟摩域治於完半場前受傷，原意希望讓他於換邊後先踢多十數分鐘，但結果下半場一開始不久就失守，令球隊霎時間要在戰術上較為進取，再加上年輕球員犯錯導致失球，令球賽變得難踢。儘管球隊於聯賽錄得兩連敗，就算之後無論任何對手也好，也不可以意志消沉。

理文主帥陳曉明則指，球隊今仗雖然在控球率上佔優，但在場地峽窄所限再加上對手傾向防守之下，要製造空間進攻絕非易事，而在上半場有兩三個入球機會未能把握，幸好在下半場先開紀錄，就算愉園開始積極進攻時，球隊已保持住領先優勢，令對手較難將比數追回。