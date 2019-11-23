【不斷更新】卡尼食詐胡！寸王未笑得住

【20:34】熱刺反客為主，哈利卡尼射入，但被吹越位。

【20:31】比賽開始

【19:35】雙方公布正選陣容，熱刺新帥摩連奴今場用巴西翼鋒盧卡斯莫拉搶正，同孫興民雙翼齊飛。早前於歐國盃外圍賽為英格蘭入波嘅中場新星哈利雲克斯亦正選上陣，但基斯甸艾歷臣都係要坐冷板。

韋斯咸

13羅拔圖占美尼斯

24賴恩費特歷斯 21奧邦拿 23伊沙迪奧普 3艾朗加斯威爾

11辛迪加斯 41迪格蘭賴斯 16麥克盧保 8菲臘安達臣

22施巴斯坦賀拿 7耶莫蘭高

熱刺

22加沙寧加

24奧里亞 4艾達韋列特 6達雲臣山齊士 33賓戴維斯

15艾歷迪亞 8哈利雲克斯

27盧卡斯莫拉 20迪利阿里 7孫興民

10哈利卡尼

寸王回歸，英超從此多事！熱刺喺國際賽期間辭退普捷天奴，聘用豹隱1年嘅名帥摩連奴領軍，熱刺今晚8點30分作客韋斯咸，好多球迷都非常期待。

摩連奴最厲害嘅地方當然係捧盃嘅效率，職業生涯共攞過20次錦標，幾乎每季都無寶不落，雖則近年常被批評回塘，但佢差極喺對上兩次執教過程中，都幫「車仔」攞過聯賽冠軍及幫曼聯捧過歐霸盃，佢有名你叫「摩三季」，即係頭兩季通常都仲滿足到班主。

再者摩連奴擅於激勵球員士氣，呢個特質正正係熱刺目前最需要嘅，畢竟「艾歷臣事件」令熱刺部分主力出現離心，「寸王」嘅氣場足以壓得住班球員，始終熱刺隊波係有質素，只要解決心魔，短期內反彈唔成問題。

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