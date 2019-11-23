港超聯　開7+！富力R＆F險勝升榜首

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（23日）上演前列大戰，由冠忠南區硬撼富力R&F。富力雖有謝家強先開紀錄，但在高美斯、劉浩霖、許宏鋒各建一功下，南區曾反超前比數，但憑藉伊高沙托尼、梁諾恆、基奧雲尼的入球，最終富力在有驚無險下以4比3取勝，全取3分同時升上榜首。

上半場初段富力較多攻勢，開賽僅4分鐘，富力便憑謝家強的頭槌先開紀錄。13分鐘，伊高沙托尼左路扣橫後抽射高出。4分鐘後，南區差點追平，積施利傳中，惜高美斯近門「撻Q」。18分鐘，高美斯罰球斬中，查維斯衝頂被周煜辰沒收。南區未能追平之餘，更差點再度失守，20分鐘利安高接應角球二傳，梁諾恆鏟射，惜未能命中目標。6分鐘後，羅港威接應傳中後窩利抽射，僅柱邊出界。逃過一劫的南區於33分鐘追成平手，高美斯把握盧均宜解圍不遠後近門補中，助球隊於半場前追和。

換邊後，雙方互有攻守，49分鐘，伊高沙托尼橫傳，利安高撞射被謝德謙橫身接實。2分鐘後，積施利接應長傳後第一時間窩利抽射，被周煜辰擋出。53分鐘，林志堅傳中，林柱機撞射被擋，方栢倫燙射卻中楣。60分鐘南區反超前，劉浩霖接應陳肇鈞回傳，第一時間勁射成2比1。68分鐘，伊高沙托尼搏得川瀨浩太禁區內犯規，12碼由伊高沙托尼親自操刀得手，追成2比2。2分鐘後，許宏鋒把握對手解圍不遠，抽出一記美妙入球，助南區領先3比2。然而，富力未有放棄，先於88分鐘由梁諾恆混戰中轟入，2分鐘後再有基奧雲尼接應角球頂入，協助富力在驚途駭浪下擊敗南區，全取3分並升上榜首。

賽後富力R&F主教練楊正光大讚球員表現出極強鬥志，在最後關頭能夠反勝對球隊士氣有正面影響，滿意賽果，而鬥心和體能更是取勝的關鍵之處。他亦指球隊所失的3球中有兩球都是「靚波」，屬非戰之罪，惟球隊在應付傳中球、回傳、爭奪第二點（Second Ball）等方面仍需加強。

至於冠忠南區中場陳肇鈞表示球隊整體表現良好，在好表現下落敗是「好慘」、「心痛」。問及香港隊未有機會上陣一事時，他坦言自己屬技術型球員，未能融入主教練麥柏倫的戰術，看見數名技術型華人球員都未能獲得上陣時間，稱自己在香港隊的前途感到悲觀，但最重要還是球隊能取得好成績，其他事再作打算。他續說自己並沒有因國際賽事未有上陣而影響今場發揮，今場表現好全賴主教練鄭兆聰在檢討過去數仗後作出調整，只是賽果並非如意。