港超聯　謝家強：唔會放棄成為香港人

富力R&F隊長謝家強開場4分鐘的入球為這場港超聯前列大戰揭開序幕，最終富力R&F在最後兩分鐘憑梁諾恆及基奧雲尼連入兩球，以4比3險勝冠忠南區，取得寶貴3分後升上榜首位置。這位混血後衞表示：「唔會放棄成為香港人，希望不久將來可以為港隊披甲。」

曾效力曼城青年軍的謝家強（Sean）上季由和富大埔轉投富力R&F，他表示球隊季前在葡萄牙集訓後，默契及各方面都得以提升，今季將劍指聯賽冠軍。「今場球隊表現Amazing！我哋一度落後但沒有放棄，一直奮鬥到最後一刻，好開心可以贏波。」謝家強認為，經過今場激烈大戰之後，球隊對贏得冠軍信心大增，「只要我哋keep住團火，我相信可以做得到。盃賽都會盡力去贏，贏到就當係Bonus。」

「最近咁多事發生，好開心香港隊可以贏波，令大家有啲嘢可以開心吓。」香港隊日前2比0擊敗柬埔寨取得今世界盃外圍賽次圈首勝，外界都關心這位即將拿到特區護照的27歲中英混血兒，能否趕及在12月的東亞盃加入港隊，答案可能令球迷失望了。「好大機會趕唔切東亞盃，因為申請香港身份證同護照手續仍然進行中，希望下年年頭可以搞掂好。」

現時住在廣州的Sean表示有留意近日香港發生的事，但從沒有影響他代表香港的決心：「唔會太擔心，我淨係識踢波，希望可以一直進步，有機會代表香港上陣。」