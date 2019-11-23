和富大埔唔齊人　再鬥「標流」好頭痕

「中銀人壽香港超級聯賽」周日(24日)下午2時30分，同時不同地上演兩場激戰，其中一場賽事乃「冤家聚頭」，繼「高級組銀牌賽」後，和富大埔於主場再次遇上標準流浪。

之前大埔以5比1贏波，看似心理上佔優，但總監兼主教練馮凱文卻不以為然：「返到聯賽又唔同講法，加上對手上場未出齊人，有個別球員都唔在陣，今場波佢哋可以Full Team相信唔容易應付，希望球員打醒十二分精神，臨場發揮得好啲！」

人腳方面，大埔三叉戟之一辛祖踢國際賽受傷，「馮Sir」透露辛祖最少休息兩周，今仗未必踢得，另外杜度亦有傷要缺陣，人腳有點不足︰「雖然上場係大比數贏波，但係我哋進攻體系未夠好，希望可以加以改善，同埋都要諗吓冇咗辛祖之後點樣配搭，呢樣都比較頭痛。」此外，後衞楊賜麟近日因轉天氣而生病，能否上陣仍是未知之數。」

另邊廂，標準流浪已為「報仇」作好準備，教練團透露︰「防守一定要再加強，我哋今個禮拜都做咗好多針對性部署，上場雖然輸畀大埔，但係我哋覺得係錯有錯着，起碼我哋摸熟到大埔嘅踢法，加上上場我哋係半力出擊，相反大埔就係Full Team，令到我哋清楚佢哋嘅踢法。」人腳方面，流浪剛從富力R&F借來門將姬向争，近日已完成所有手績，並開始跟隨球隊操練，另外右閘謝偉俊今仗刑滿復出，傷兵僅得杜馬思一人。