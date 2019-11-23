【賽後解碼】摩連奴證明卡尼老孫可共存

「寸王」熱刺首騷冇甩拖！啱啱接過普捷天奴教鞭嘅摩連奴，首次帶領熱刺出擊即刻有貨交，靠孫興民、盧卡斯莫拉同哈利卡尼各建一功，熱刺最終作客以3:2擊敗同城對手韋斯咸，成功擺脫聯賽5輪不勝頹勢之餘，更取得跨季近11場英超作客首勝，「寸王」威力立竿見影。

「寸王」過往縱橫英超賽場多年，同場内場外幾多人結怨，真係數晒手趾腳趾都唔夠數，其中「絕不執教熱刺」這句話就如潑出去的水一樣收唔返，相信唔少熱刺球迷對此依然耿耿於懷，要贏返球迷信賴嘅最佳辦法，莫過於贏返場靚波。

呢個道理對執教經驗豐富嘅「寸王」嚟講，肯定最清楚，首戰出擊摩連奴亦冇令人失望，作客嘅熱刺上半場就反客為主，靠孫興民先拔頭籌，隨後呢位南韓前鋒再交出助攻，造就盧卡斯莫拉門將撞入成2:0。

下半場頭號射手哈利卡尼都唔執輸錦上添花，進一步拉開領先優勢，雖然比賽尾段，「槌仔幫」靠米查利安東尼奧同奧邦拿嘅入波連追兩粒，不過都無補於事，最終熱刺喺摩連奴首騷旗開得勝，以3:2贏得呢場倫敦打吡。

雖然熱刺只係贏1球，但過程中佔盡上風，攻守平衡有紀律，充分反映摩連奴「效率足球」嘅威力。

摩連奴今場排陣，亦令人好欣賞，用番打入上屆歐聯決賽嘅功臣盧卡斯莫拉出任正選，呢位巴西國腳亦以入波回報寸王。

值得一提，孫興民同哈利卡尼今場一齊入波，證明兩人可以共存，粉碎有卡尼在陣，就會抑制老孫發揮嘅言論。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。