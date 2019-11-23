傑志火併東方龍獅　鹿死誰手鍊過先知　

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（24日）下午上演兩場激戰，其中傑志會於主場迎對東方龍獅。「藍鳥」近況平平，幸多名球員及時傷愈復出，即使面對實力份子東方龍獅一樣未驚過，加上這場「雙藍會」戰果足以影響未來爭標大局，雙方勢必鬥個你死我活，寸土必爭！（on.cc東網周日下午2時30分直播）

連同早前於高級組銀牌以1比5不敵理文，傑志已連續6場不勝。總教練施利斯高域（Blaz）明言這並非球員狀態問題，而是心理︰「上場對理文嘅時候，球員嘅心理準備未足，令執行戰術上有啲唔習慣，所以唔係體能問題。」幸好，Blaz指出經過十多日國際賽期，之前艾里奧、蘇沙、基爾頓已經痊愈，今場都可以候命，儘管前鋒盧卡斯去仗領紅停賽，中場鞠盈智亦有微傷，但傑志仍可「齊腳」迎擊強敵。

至於「藍鳥」隊長黃洋與左閘丹尼早前隨香港代表隊出戰世界盃外圍賽，Blaz透露：「近幾日我哋主要幫佢哋放鬆，佢哋都係好專業嘅球員，我深信佢哋都準備好去踢今場硬仗，反而要諗點樣去善用佢哋。」另外，Blaz又指對手前鋒艾華頓需重點提防，因東方許多攻勢都是由這位巴西鋒將完成。

另一方面，東方龍獅國際賽期前於高級組銀牌小勝冠忠南區1比0，惟兩位主力基頓及李嘉耀於該場「火爆之戰」被逐，今場要停賽，主教練李志堅認為此事對東方影響不大，反而比較擔心戰罷今午這場硬仗後，周三（27日）要踢菁英盃，下周日（12月1日）又有港超，出現「一周三賽」的情況︰「今場波少咗兩個常用嘅球員，喺調配上係有影響，但好彩我哋有足夠嘅球員，另外都好開心見到徐德帥依家已經復操番。」

對於傑志6仗不勝，並有盧卡斯停賽，「堅Sir」則指︰「盧卡斯當然係好大威脅，但係傑志嘅前線係好強。球隊總會有高低嘅時候，始終傑志一支有實力嘅球隊，適逢又有兩個星期調整期，所以我會覺得今場波會係相當難打。」

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