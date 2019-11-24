林柏特今次倒戈　慶唔慶祝先？

今輪英超除咗摩連奴執教熱刺身第一戰備受注目之外，緊接周日(24日)凌晨1時30分開波嘅曼城主場對車路士，亦好有睇頭。

車路士今季由少帥林柏特率領之下，踢出超水準，依家排名仲高過兩連冠嘅曼城。今場仲係「林伯」倒戈之戰，如果車仔今場贏波，佢會唔會慶祝呢？

林柏特球員時代效力車路士13年，成為車仔標誌性人物，但卻於2014年轉投曼城，一度被車迷視為叛徒。

林柏特效力曼城1季，於英超上陣32次入6球，包括2014年9月射入1球，協助曼城主場逼和車仔1:1。當時「林伯」入波後並冇慶祝，以示尊重前度球會。其後林柏特去美職搵食，加盟曼城姐妹球會紐約城，佢球員生涯晚年獲得曼城唔少恩惠。

因此，好多球迷都估緊如果林柏特今場帶領車路士擊敗曼城，會唔會慶祝呢？「林伯」好謙虛回應，話當年同阿古路、大衞施華等球星合作，係好難忘嘅經驗，好榮幸成為其中一員。不過，「林伯」並冇正面回應慶祝問題，似乎唔想得罪雙方球迷，要等比賽之後，先至知道答案。

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