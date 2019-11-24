VAR沙夏幫晒手　利物浦臨尾入波破宮

利物浦又喺完場前入波奠勝，苦戰僅勝水晶宮2:1，喺驚濤駭浪下攞齊3分！紅軍今仗陣容不整，發揮又在水準以下，到82分鐘被追成1:1平手，以為會失分之際，但羅拔圖法明奴門前勁抽搞掂建奇功再度領先，再加入沙夏補時浪費扳平黃金機會，帶挈紅軍又贏1場，開季12勝1和。

利物浦今仗有穆罕默德沙拿因傷倦勤，領隊高普用阿歷士張伯倫代替。利物浦上半場表現麻麻，其中阿歷山大阿諾特更騰騰震狂派膠，先無啦啦交後輸角球，之後於中圈附近大腳交橫，造就安祖斯唐辛右路出波，佐敦阿休接應一射僅柱邊出界。利物浦缺少沙拿右路冇晒威脅，僅靠後場斬過頭波畀沙迪奧文尼哨，羅拔圖法明奴亦冇乜影，水晶宮於上半場中後段壓住嚟踢，完半場前阿諾特睇唔實韋費特沙夏迫住犯規，主隊罰球開出，湯堅斯接應二傳頂入，但球證睇完VAR後，睇到湯堅斯頂入之前，門前已有隊友推人犯規，所以入球唔算，半場互無紀錄。

換邊後3分鐘，佐敦軒達臣中場質個靚直線，文尼一射柱邊出界。49分鐘紅軍開紀錄，羅拔臣左路傳中，法明奴掂到少少改變方向，文尼一射省中加利卡希爾飛向龍門，門將飛盡一抹中內柱、彈埋另一邊柱彈入，利物浦領先1:0。

水晶宮之後傾力反撲，52分鐘安祖斯唐辛禁區外勁射，艾利臣比加擋出底線，6分鐘後米利禾積域窩利遠射亦被艾利臣接實。62分鐘利物浦左路角球開出中路漏晒，洛夫雲尾柱掂唔到個波，3分鐘後法明奴禁區內空晒一射以為入硬，點知畀門將反應勁快救到。78分鐘，水晶宮右路出波，後備入替倒戈紅軍嘅賓迪基倒掛勁靚，可惜柱邊出界，利物浦冇被追平執番身彩。82分鐘利物浦後防大意，畀主隊於左路輕易組織，沙夏禁區內靚卸身、之後門前右腳勁射入網，追成1:1平手。

但利物浦就係85分鐘，利物浦左路角球開出，門前混戰踢得唔遠，法明奴門前狂抽入網再度領先。水晶宮之後壓住嚟踢，利物浦門前風聲鶴唳，92分鐘沙夏門前冇越位，空晒竟然勁抽高出，浪費追平機會，利物浦終頂到完場贏2:1，13場英超12勝1和認真犀利。

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