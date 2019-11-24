雷斯恐怖防守　阿仙奴夠運補時和聖人

阿仙奴繼續沉淪，主場鬥尾二修咸頓，全場射門少對手9次、要到96分鐘先辛苦逼和對手！兵工廠近10聯賽只贏2場，球隊士氣勁曳，今戰仲有大衞雷斯又出醜，對手快開罰球時竟然發緊夢，畀丹尼艾格斯輕易打開紀錄。主隊前後兩線發揮都曳，好彩仲有拿卡錫迪發威梅開二度，協助兵工廠兩番落後，辛苦逼和對手2:2完場。

阿仙奴上仗清脆吞李斯特城2蛋，過咗國際賽周後依然毫無改善，9分鐘修咸頓於左路近中場位置得到罰球，阿仙奴球員完全冇諗過對手會快開罰球，最後一人雷斯擰轉頭慢慢回防時，丹尼艾格斯已呈單刀之勢，輕鬆射成1:0。10分鐘後阿仙奴左路發難出波，奧巴美揚一射省中對手彈橫，拿卡錫迪近門一抽入網，追成1:1平手完半場。

阿仙奴雖然有主場之利，但今戰前線勁易斷纜，而且後防又失誤頻頻，令聖人愈踢愈有信心，71分鐘基蘭泰亞尼禁內犯規，球證睇完VAR後判罰12碼，禾特普斯主射雖被賓特尼奴救出，但佢自己衝前補入，聖人再度領先。阿仙奴之後唔算有大起色，以為主場輸波之際，補時6分鐘小將加比爾馬天尼利左路高波傳中，拿卡錫迪第一雖然攞得唔好，但翻身快右腳射入，兵工廠終於辛苦扳平，唔使於酋長球場輸波咁肉酸。連盃賽及聯賽，阿仙奴近8場1勝5和2負，領隊艾美利壓力愈來愈大。

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