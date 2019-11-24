馬列斯金球曼城反勝車仔　哥帥創最曳紀錄

上輪輸畀死敵利物浦，今輪曼城主場鬥車路士非勝不可，但卻被尼高路簡迪入靚波先開紀錄。曼城今戰冇乜霸氣，但勝在球員有超凡質素，於奇雲迪布尼追平後，馬列斯突破2人圍困、射穿敵圍大細轟入個人表演式入球，最終反勝車仔2:1完場。曼城今仗雖然贏波，但主場控球率僅得46.74%，係哥帥出道教波381場、控球率最低賽事！

曼城上仗先輸利物浦3球，最後僅憑貝拿度施華破蛋輸1:3，今次返曼城球場迎戰車路士，對手氣勢如虹賽前比曼城仲多1分。4分鐘阿古路質靚直線入禁區，迪布尼窄角度射遠柱僅出界，8分鐘車路士還以顏色，韋利安入到禁區右輔位抽地波柱邊出界。車仔之後壓住嚟踢，15分鐘右路角球開出，混戰下湯姆利左腳一射貼柱出界。22分鐘車仔開紀錄，高華錫大腳斬前勁靚，尼高路簡迪入楔時間啱啱好，縱使被班捷文文迪力壓，但仍然趁艾達臣摩拉斯出迎左腳快射入網，車仔領先1:0。

但曼城個人質素極高，7分鐘後扳平，29分鐘佐真路費路中場畀失，曼城大打反擊，迪布尼禁區頂左腳一射省中葛迪蘇馬彈入，追成1:1平手。37分鐘，馬列斯於右路喺艾馬遜同高華域中突圍，入到禁區左腳勁射，過埋葛迪蘇馬「大細龍門」入遠柱反先。完半場前阿列沙巴拿加送大禮，畀咗個波阿古路，阿古路一抽中楣，未能擴大比數。

換邊後戰情較平淡，曼城有1球在手冇發動瘋狂攻勢，53分鐘簡迪射門又僅斜出。65分鐘阿古路右路傳遠柱，費蘭甸奴、馬列斯連環抽射，畀阿列沙巴拿加托出底線。車仔之後有韋利安於禁區頂右腳窩利勁抽，艾達臣單手托出底線，去到補時蒙特美臣處理25碼罰球，僅2個波位出界。之後史達寧禁區轉身抽射入網，但VAR翻睇下入波唔算，最終曼城小勝2:1，升1位去到聯賽第3，少李斯特城1分，依然落後利物浦9分。

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