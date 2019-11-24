曼城3大將傷出　哥帥冇眼睇：佢好唔掂

曼城今輪英超主場2:1反勝車路士重返正軌，但球隊卻接連傷出3大主力，難怪哥帥面口勁難睇！中場洛迪卡斯簡迪、大衞施華同王牌前鋒阿古路，於下半場25分鐘內先後受傷離場，其中阿古路趷吓趷吓行離場，哥帥即時雙手托住佢個頭加以安慰，跟手仲抖晒大氣。賽後哥帥表示，阿古路表面睇傷勢唔樂觀。

曼城本季勁唔好彩，開季以來主力傷完一個又一個，拿樸迪長傷完全打亂哥帥部署，致中堅位長期不穩，西班牙新將洛迪，早前先於歐聯賽事受傷，佢只剛剛復出，今場又踢唔晒要被換走，佢離場時擰晒頭非常失望。相比之下大衞施華目前於陣中重要性已不及以前，算係冇咁傷。

阿古路離場時面口非常痛苦，思疑係拉傷肌肉，佢更冇坐喺後備席，直接返入更衣室。賽後哥帥表示：「表面睇佢情況唔樂觀，但實際傷情要等聽日作詳細診治後先知。」阿古路係曼城首席射手，如果佢要養傷，球隊只有加比爾捷西斯一個正前鋒候命。

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