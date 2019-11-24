拉莫斯派膠堅出醜　皇馬照贏皇蘇

西甲皇馬復仇成功，反勝皇家蘇斯達3:1！皇蘇上季聯賽雙殺皇馬，今仗皇馬矢志復仇，但隊長沙治奧拉莫斯唔生性，2分鐘就無啦啦回後直接畀個予韋利安荷西，後者單刀輕鬆建功。但皇馬始終技勝一籌，憑賓施馬、費達歷高華維迪同莫迪歷各建一功反勝。

皇蘇本季表現出色，今場仲早早收大禮，當時拉莫斯於防守左路攞到個波，佢睇都冇睇後面形勢就即時回後，韋利安荷西一個唔該「接應」傳送，推過埋泰拔高圖爾斯射入空門。但皇馬37分鐘追平，莫迪歷開右路罰球斬入禁區，賓施馬醒目用膊頭撞入，半場追成平手。

換邊後2分鐘，莫迪歷禁區回後，21歲新仔費達歷高華維迪第一時間抽射，省中對手入網，成功為皇馬反先。皇馬之後換入加里夫巴利，呢名威爾斯國腳壓落右路底線出波，賓施馬頭槌回後，莫迪歷左腳抽近柱入網，為皇馬奠定勝局。皇馬夏薩特今仗正選出場，表現依然沉靜，演出遠遠不及賓施馬，連後備入替嘅巴利亦比唔上，堅要再努力啲喇。

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