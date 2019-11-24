大將缺陣！曼聯中場焗用廢柴

曼聯今輪英超備受考驗，要作客本季表現奇佳嘅升班球隊錫菲聯。曼聯中場本季積弱，於保羅普巴長期受傷下，幾乎以麥湯米尼一人支撐大局，但呢名蘇格蘭國腳上輪鬥白禮頓受傷，始終趕唔切於今仗上陣，領隊蘇斯克查將要焗用剛傷愈、已經有回塘迹象嘅尼曼查維迪，去到錫菲聯地頭勢陷苦戰。

麥湯米尼成曼聯本季中場主力，蘇帥非常器重呢名爛打中場，已成新生代紅魔不可或缺嘅一員，但蘇斯克查已親口證實此子今仗缺陣：「麥湯米尼要養傷多一陣，佢出席唔到操練，今場肯定唔可以出場，或者要等到下月對熱刺（5/12）或曼城（8/12）先可出場。」

缺少麥湯米尼，曼聯唯有出馬迪同費特洛迪古斯打雙防中，但論狀態、作用同攔截能力，二人難同麥湯米尼比較，今戰曼聯要得中場有難度。

直播表

周日1:00pm 日乙 金澤薩維根 Vs 大宮松鼠 有線604台

周日2:30pm 港超 傑志 Vs 東方龍獅 on.cc 東網

周日3:00pm 澳職 中岸水手 Vs 西部聯 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日18:01 亞冠盃 浦和紅鑽 Vs 希拉爾 Now 670、Fox +；有線651、611台

周日7:00pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 基達菲 Now 632

周日7:15pm 荷甲 格羅寧根 Vs 飛燕諾 無綫 85台

周日7:30pm 意甲 博洛尼亞 Vs 帕爾馬 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日9:00pm 西甲 奧沙辛拿 Vs 畢爾包 Now 632

周日10:00pm 意甲 羅馬 Vs 布雷西亞 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615、604、603台

周日10:00pm 意甲 薩斯索羅 Vs 拉素 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日10:30pm 德甲 奧格斯堡 Vs 哈化柏林 Now 670、Fox +；有線651、611台

周日11:00pm 西甲 伊巴 Vs 艾拉維斯 Now 632

周一凌晨零時 法甲 聖伊天 Vs 蒙彼利埃 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周一0:30am 英超 錫菲聯 Vs 曼聯 Now 621

周一1:00am 意甲 森多利亞 Vs 烏甸尼斯 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一1:00am 德甲 賀芬咸 Vs 緬恩斯 Now 670、Fox +；有線651、611台

周一1:30am 西甲 維拉利爾 Vs 切爾達 Now 632

周一3:45am 意甲 萊切 Vs 卡利亞里 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一4:00am 西甲 華拉度列 Vs 西維爾 Now 632

周一4:00am 法甲 圖盧茲 Vs 馬賽 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台