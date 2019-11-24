【賽後解碼】李斯特城係利物浦最大挑戰者

英超球季啱啱過咗3份之1，利物浦喺榜首帶開8分優勢，被一致睇好可以歷史性首奪英超冠軍。唔少球迷覺得，曼城嘅跌watt令「紅軍」失去最大競爭對手，不過李斯特城近2個月嘅超成熟表現，足夠令佢哋成為利物浦最大挑戰者！

李斯特城作客2比0輕取白禮頓後，聯賽已經錄得5連勝，亦係近8場聯賽第7場勝仗，唯一失手就係作客晏菲路鬥利物浦，喺95分鐘以一個爭議12碼落敗，如果睇番呢2個月嘅表現同霸氣，李斯特城唔單止更勝曼城，即使同頻頻要絕地反勝嘅利物浦相比，都係有過之而無不及。「狐狸」坐擁全英超最強防守力，羅渣士嘅快速反擊踢法亦非常清晰、有效率兼有效果，問題係李斯特城呢股強勢Keep唔Keep得到全季？

其實佢哋目前形勢同2016年英超奇迹非常相似，王牌前鋒占美華迪狀態巔峰、馬列斯/占士麥迪臣、尼高路簡迪/尼迪迪等骨幹盡展身價，而且冇歐洲賽負累專注砌英超，大大減低主力球員受傷、狀態下滑嘅風險。如果要睇15/16球季同今季最大分別，就係李斯特城今季嘅板凳深度更加好、防守更加可靠。李斯特城遲早「爆煲」？似乎唔係咁易囉！

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