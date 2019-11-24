港粉佳音！奧運6金車神　踩入將軍澳

「世界盃場地單車賽香港站」將於11月29日至12月1日假將軍澳香港單車館舉行，作為世界盃系列賽第3站，亦是明年東京奧運的前哨戰，比賽吸引不少世界頂級車手參賽，英國由奧運6金得主積遜堅尼領銜爭霸，港隊則派出首兩站原班陣容，以5男7女硬撼各地好手，全力衝擊獎牌和奧運積分。文：許思彤

李慧詩激鍊軒絲鍾天使

今屆賽事吸引來自46個國家和地區、63支隊伍共333位車手參賽，人數超越上屆香港站賽事。早前兩奪爭先賽金牌的「牛下女車神」李慧詩，將會迎戰德國軒絲、中國鍾天使、法國嘉露絲、立陶宛古碧姬蒂、哥倫比亞瑪花比安娜、英國馬真特等，力爭爭先賽和競輪賽雙冠，上次香港站競輪賽驚喜摘銅的李海恩亦會同場作戰。亞錦賽冠軍組楊倩玉/逄瑤將會參加麥迪遜賽，「小女車神」李思穎則會在追逐賽搶分。男子組方面，港隊焦點落在亞運金牌孖寶梁峻榮/張敬樂的麥迪遜賽。

睇競速王積遜堅尼有幾快

除了一眾港隊成員，是次比賽雲集世界各地頂尖車手，男子短途賽事競爭尤其激烈。荷蘭派出多位上屆世錦賽冠軍，包括競輪賽冠軍布奇利、爭先賽冠、亞軍拉克雷森和賀格蘭。來自英國的積遜堅尼戰績更加彪炳，他曾帶領英國在2008年、2012年、2016年奧運連奪3屆團體競速賽金牌，並在個人爭先賽和競輪賽獲得3面奧運金牌。預料屆時英國和荷蘭將有一輪激鬥。

賽事門票現於城市售票網公開發售，票價由$30至$200不等。觀眾亦可於今日起至12月1日指定時段，到將軍澳單車館售票櫃位購票。

賽事資料

日期：11月29日至12月1日

地點：將軍澳香港單車館

門票：$30至$200

港隊焦點賽事

11月30日 女子爭先賽 李慧詩、李海恩、李燕燕

11月30日 女子麥迪遜賽 楊倩玉/逄瑤

12月1日 女子競輪賽 李慧詩、李海恩

12月1日 男子麥迪遜賽 梁峻榮/張敬樂