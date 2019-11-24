【工廠仔】仲等？阿仙奴新帥候選　投佢一票

如果近5場聯賽3和2負嘅成績，唔足夠令阿仙奴當機立斷炒領隊艾美利魷魚，主場對住排19位嘅修咸頓被轟21次射門，主管辛尼爾同總監伊度睇怕都好難再搵到唔「開刀」嘅理由。英國《獨立報》消息指，阿仙奴已經有一份5人候選新帥名單，雖然係慢咗幾拍，但遲做總好過唔做，尤其阿迷耐性已經去到極限。

經歷過雲格時代末期嘅磨練，工廠仔同唔少阿迷一樣已經培養出好強大嘅包容度，「重建需時」一直係艾美利嘅免死金牌，不過依家問題係連重建方向都混亂不堪，主場對住上個月吞李斯特城9蛋嘅修咸頓，見到艾美利居然驚死到排3中堅陣式，就知呢個人唔可能再撐落去。

艾美利賽後話下半場頭20分鐘，係阿仙奴全季最好表現一段時間，工廠仔係認同，事實上由上季到依家，有奧斯爾嘅4-2-3-1就係球隊發揮最出色嘅陣式，但艾美利連最基本嘅陣式、排位都愈教愈迷失，以足球部主管辛尼爾上年上任後嘅改革決心，相信換帥決定好快就會出現。

《獨立報》嘅新帥5人名單有拿高斯文、阿里基、阿迪達、韋拉同龍格保，拿高斯文依家離開RB萊比錫嘅機會係「零」，阿里基同曼城助教阿迪達願唔願意季中接手存疑，請韋拉執教亦係一次冇乜勝算嘅賭博，扶現任助教龍格保上位絕對係最方便、最低成本、最明智嘅一步。

龍格保雖然冇一隊領軍經驗，不過佢上季教阿仙奴U21就大獲好評，無論係教導新人、鼓舞球員同進取踢法都受到肯定，多位新人喺佢領導下表現大躍進，亦係今季多個青產被提拔嘅主因。阿仙奴重建嘅基調係畀祖爾韋洛克、雷斯尼爾遜同布卡約沙卡等青訓上位，由龍格保坐正絕對符合球會方針。最有可能出現嘅情況係，龍格保好似上季蘇斯克查咁出任(曼聯)臨時領隊，視乎成績再決定係咪坐正，可以換新氣象之餘風險又極低，仲等乜呀？

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