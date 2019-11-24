【特稿】英超3大不敗雄師　邊隊最堅？

利物浦喺英超擊敗水晶宮之後，錄得跨季連續30場聯賽不敗紀錄，係英超歷史上第3長嘅不敗雄師(同曼城並列)，僅次於摩連奴嘅車路士(40場不敗)以及終極目標阿仙奴(49場不敗)。利物浦下輪聯賽係主場對白禮頓，要擺脫曼城獨霸第3位唔成問題，但係同車路士、阿仙奴兩大王朝相比又點呢？

車路士嘅英超40場不敗係由2004年10月至2005年11月，當年車仔由摩連奴執教，陣中有杜奧巴、馬基列尼、洛賓、林柏特、艾辛、泰利、施治同祖高爾等猛將，不敗走勢期間錄得33勝7和成績(勝率82.5%)；阿仙奴喺2003年5月到2004年10月寫下嘅49場不敗，成績為36勝13和(勝率73.5%)，當中更包括03/04球季「全季不敗」經典，柏金、亨利、韋拉、皮利斯、龍格保、蘇甘保同艾殊利高爾等主力都成為傳奇。

利物浦目前30場不敗，錄得25勝5和成績(勝率83.3%)，穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼、羅拔圖法明奴、華基爾雲迪積克都被公認為世界頂尖球員，「紅軍」目前同兩大不敗王朝比較，除咗仲差10場同19場距離之外，最重要係冠軍獎盃，車路士同阿仙奴喺不敗走勢中都有英超冠軍落袋，利物浦如果可以繼續橫掃英超奪冠，有機會超越前人，寫下英超史上最輝煌一頁。

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