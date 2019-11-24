【總結】狂轟13個3分波！拿芬含恨爆發

正所謂「知恥近乎勇」，公牛後衞拿芬上場對熱火因防守問題，一度被教練保倫放入雪櫃，想不到時隔24小時，拿芬即上演生涯巔峰之戰，周日(24號)NBA常規賽作客黃蜂獨取49分，當中包括13個3分球，追平NBA史上單場第2多3分紀錄，最後0.8秒的絕殺3分，更率領公牛以116比115反勝。

公牛周六不敵熱火一仗，開局被打出一段0比13攻勢後，拿芬立即被調離場「冷靜」，他在賽後亦埋怨未受教練信任。今場作客黃蜂，拿芬即施展混身解數搶分，雖然3分起手頻頻命中，不過公牛在第4節仍曾落後11分，到拿芬入場後才瘋狂反撲，單在第4節拿芬就射入7個3分球，包括0.8秒的絕殺。

拿芬成為NBA史上3位單場入13個3分球員，另外兩人正是勇士的「浪花兄弟」，奇利湯臣在2018年10月創下單場14個3球波紀錄，史提芬居里亦曾在2016年11月命中13個3分波。

周日NBA常規賽賽果

公鹿 104:90 活塞

灰熊 108:109 湖人

騎士 110:104 拓荒者

鷹隊 116:119 速龍

紐約人 104:111 馬刺

76人 113:86 熱火

溜馬 111:106 魔術

黃蜂 115:116 公牛

木狼 98:100 太陽

爵士 128:120 塘鵝

*前者主場

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