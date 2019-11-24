港超聯　谷底反彈！傑志反勝升第4

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（24日）於旺角大球場上演前列大戰，由傑志硬撼東方龍獅。客軍雖憑林嘉緯入球先開紀錄，但「藍鳥」在李毅凱、費蘭度、鄭展龍各建一功下，以3比1反勝對手，升上聯賽第4位。

開賽初段雙方多於中場拉鋸，首個具威脅攻門要到17分鐘才出現，艾華頓底線前回傳，後上的迪高狂抽高出。19分鐘後，輪到傑志進攻，洛迪古斯與基爾頓撞牆後勁射；2分鐘後，再有費蘭度左路抽射，惟兩次攻門都未能命中目標。28分鐘，梁冠聰接應隊友二傳後，第一時間起腳，惜省中守衞出底線。東方的努力終在37分鐘收到回報，艾華頓傳中，林嘉緯車身窩利射入，助球隊打破僵局。優勢僅維持7分鐘，傑志便由李毅凱近門頭槌建功，替球隊於完半場追成平手。

換邊後，傑志火速反超前，47分鐘先有費蘭度接應羅梓駿傳送，第一時間抽射破網。5分鐘後，鄭展龍禁區頂拉射遠柱入網，協助球隊拉開比數至3比1。及後戰況陷入膠着，73分鐘洛迪古斯偷得馮慶燁腳下球後，推順拉弓惜未能成功威脅葉鴻輝。隨後雙方未有再添紀錄，傑志在遭遇6場不勝後，終再嚐勝利的滋味，「藍鳥」全取3分後升上聯賽第4位。

替傑志奠定勝局的中場鄭展龍稱球隊過去數場聯賽表現不俗，只是把握力不足，球隊今仗能夠好好把握機會，自然會取得勝利。「泡泡龍」又指球隊今仗上半場踢得比較保守，希望日後比賽能踢得如下半場一樣進取，放膽進攻。這個入球同時是「泡泡龍」今季第一球，他透露入球感覺一直都在，自己只是視乎情況，一有空位便會射門。問及香港隊事宜時，他坦言自己渴望入選香港隊，但需要先專注自己在球會的表現，踢得好自然會入選。

東方龍獅總監兼主教練李志堅指球隊發揮欠佳，寄望下場捲土重來。而替球隊先開紀錄的中場林嘉緯坦言落敗後心情低落，雖然自己取得入球，但球隊發揮不理想是需要正視的現實，加上有球員停賽，惟這並非藉口，勝負分野在於球隊在細節上處理欠佳，多次在無壓力的情況下「斷纜」，期望在檢討後能夠改善表現。