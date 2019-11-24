港超聯　和富大埔主場3比2挫標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（24日）假大埔運動場上演「入球騷」，主隊和富大埔憑着孫銘謙、陸志豪及金玟基各入一球，以3比2擊敗有巴辛梅開二度的標準流浪，於聯賽取得兩連勝。

雙方甫開賽互有攻守，開賽3分鐘客軍有鄧樂文接應隊友妙傳單刀起腳斜出，主隊戰至6分鐘有陸志豪左路主射罰球貼楣高出。11分鐘，金玟基禁區內把握敵衞解圍不遠快射，被姬向争救出。本身已有辛祖及杜度因傷缺陣的「綠戰士」，於13分鐘更有勞高因傷退下火線，由廖偉業入替。標準流浪及後有鄧樂文先後接應安達及巴辛傳中，惟其一頂一射的攻門未能攻破陸平中的十指關。客軍於完半場先開紀錄，巴辛戰至40分鐘把握敵衞犯錯，於禁區頂拉橫射地波入網，但領先優勢僅維持了3分鐘，大埔先由陳文輝禁區內燙射被撲出，孫銘謙第一時間補射為球隊打成1比1平手完上半場。

大埔在換邊後攻勢有增無減，於47分鐘先有唐道碧禁區頂抽射僅告高出，戰至60分鐘陳文輝則接應金玟基妙傳於禁區內起腳被姬向争接實。流浪戰至62分鐘再度領先，林學曦右路傳中予巴辛近門頭槌頂入，不過大埔則於69分鐘由楊賜麟於禁區內博得12碼，並由陸志豪操刀射入扳平。兩度落後的「綠戰士」，戰至76分鐘終告領先，金玟基接應廖偉業右路傳中頂成3比2完場，協助球隊全取3分。

和富大埔總監兼主教練馮凱文賽後表示，對手今仗表現不俗，其爭勝心甚至比己隊強，而球隊今仗在杜度及辛祖缺陣下，再加上於比賽初段再有勞高傷出，球隊發揮大受影響，場內球員信心亦大打折扣，幸好球員在半場經過調整後能夠取得反勝，並對此感到高興。