港超聯　李毅凱「打電話」慶祝有隱喻

周日(24日)全港除了彌漫着濃烈的選戰氣氛，在旺角大球場一帶還傳來一陣港超大戰的氣味。傑志對東方龍獅這場賽事，主隊終憑李毅凱、費蘭度和鄭展龍的入球，以3比1反勝曾靠林嘉緯先開紀錄的東方龍獅。李毅凱上半場末段為「藍鳥」頂入扳平一球，助球隊取得自8月後首場勝仗。「阿凱」賽後表示，對球迷數月來不離不棄的支持大表感激，更揚言想將勝仗的喜悅送給球迷。

傑志上場在「高級組銀牌賽」8強戰以1比5慘負給理文，導致球隊上下士氣低迷。也許因為知恥近乎勇，今場以哀兵之態迎戰近3戰全勝的東方龍獅。上半場中段東方憑倒戈的林嘉緯入波先拔頭籌，當球迷均認為今場「藍鳥」敗局已定之際，傑志青訓產品李毅凱挺身而出，為球隊頂入追和一球。主隊下半場乘勝追擊，費蘭度和鄭展龍各轟一粒，終成這場大戰的最終贏家，敲響3月未聞之勝鼓。

李毅凱賽後對球隊終於贏波大感高興，並特別指出在死敵東方身上取得勝利別具意義：「東方始終係老對手，而我哋又好耐冇贏過波，呢場勝仗係畀球員同教練好大信心，會幫到我哋下場會更好。」此外，他認為今場勝仗亦證明，新主教練施利斯高域的領軍策略漸見成效：「我哋一直堅持自己嘅打法唔放棄，集中喺呢場贏波。依家我哋慢慢適應到佢（施利斯高域）套戰術，每次開會都會同我哋詳細講點踢，呢個教練的確幫到我哋提升狀態同隊型，將另一套戰術帶畀傑志，會令傑志更進一步。」

值得一提的是，「阿凱」在入球後向着看台以「打電話」的動作慶祝，有球迷估計他是想向香港隊主帥麥柏倫暗示欲入選代表港隊。「阿凱」在賽後不置可否：「咁如果佢（麥柏倫）有睇，我相信佢會睇到我表現。而我亦唔會放棄想代表香港嘅決心，一直堅持做最好嘅一面畀佢睇，做得好就自然有人欣賞。」不過，李毅凱及後補充，他最想致電的，其實是球迷：「多謝球迷一直以嚟嘅支持，就算我哋之前一直唔順都不離不棄，無論去邊作客都會嚟撐。高低起跌，一齊並肩作戰啦！」