不老傳說！52歲三浦知良重返日職

周日（24日）日乙常規賽煞科日，接連爆出紀錄！柏雷素爾13比1打爆京都不死鳥封王，固然轟動，但係前日本國寶三浦知良闊別13年後，隨同FC橫濱重返日職，更加係球迷期待已久嘅話題！

三浦知良效力嘅日乙FC橫濱，喺三澤主場以2比0擊敗FC愛媛之後，肯定獲得聯賽亞軍，可以同應屆錦標得主柏雷素爾一齊，直接升上日職，下季將會現身J League賽場！呢位52歲前日本國腳，一直保持住日本聯賽最老球員紀錄──52歳8個月零26日，不過呢個豐功偉績基本係喺日乙創造出嚟，來季佢跟埋FC橫濱重返頂級聯賽J1，先唔論有幾多出場機會，但係就令呢個紀錄更有說服力。

但係大家咪以為52歲就係世界上最老嘅職業球員，事關今年4月5號一位73歲老人Isaak Hayik，為以色列丁組球隊Ironi Or Yehuda把關，踢足90分鐘，創造出新嘅健力士世界紀錄，仲咁「後生」嘅三浦知良，至少要踢多22年先能夠刷新紀錄，睇嚟佢唔單只要長命百歲，而且喺適當時候有必要考慮吓由前鋒轉型改打龍門至得。

無論點都好，今季只係上陣2次冇入波嘅三浦知良，都仲保持住一項健力士世界紀錄，就係「J聯賽入球最年長職業球員」，呢項紀錄係佢喺2017年3月12號日乙第3輪對群馬草津溫泉所創，當時佢係50歲零14日，舊年正式被健力士確認。

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