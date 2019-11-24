香港七欖輸波　爭奧運資格只剩一條路

香港男子七人欖球代表隊周日(24日)在南韓仁川亞洲區奧運資格賽連過阿富汗及菲律賓兩關後殺入決賽，與南韓激戰至加時，最終以7比12惜負，錯失亞洲區唯一直入東京奧運的入場券，下年6月的遺材賽必須勝岀才有機會參加東京奧運。

去年勇奪亞運金牌的香港隊在今屆奧運外圍賽晉級之路較以往輕鬆，首日分組賽率先狂派106蛋，先後擊敗馬來西亞和中華台北。來到8強對阿富汗，甚至4強對菲律賓時一度下冷雨，港隊都未受考驗，分別以38比0及26比0大勝。

一分未失的港隊距離東京奧運只差一步，不過決賽對手南韓亦非等閒之輩，這支東道主球隊4強在加時賽後成功以淘汰另一大熱門中國，實力不容置疑。今場港隊先由賀迪（Jamie Hood）中路達陣並射入附加罰球先得7分完上半場。不過南韓在11分鐘突襲得手，追成7比7平手。兩隊進入加時賽，陷入苦戰的港隊找不到攻門辦法。加時3分鐘，港隊被對手搶截得手再次達陣，結果港隊以7比12飲恨，未能直接獲得奧運資格，6月份將與中國及其他區份十支球隊力進行遺材賽，力爭最後一個東奧參賽資格。