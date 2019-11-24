武磊終於開齋　但又錯失單刀機會

中國國腳武磊終於取得佢今季西甲首個入球，佢喺周日(24日)晚西甲聯賽為愛斯賓奴上陣，主場迎戰基達菲，武磊近門建功，協助愛斯賓奴逼和對手1:1，終止聯賽3連敗。

武磊今場正選上陣，但開波3分鐘，愛斯賓奴就先失1球，被基達菲前鋒謝美馬達攻破大門。武磊之後亦有2次具威脅攻門，可惜無功而還，踢到臨完上半場，武磊接應角球，遠柱近門射入扳平1:1，呢位28歲前鋒今季聯賽上陣12次終於入波，雖然「遲到」，但總好過冇到，

踢到84分鐘，武磊原本有機會成為贏波英雄，但佢突破越位後單刀，最後起腳被門將大衞蘇利亞擋出，愛斯賓奴只能取得1分，仍然要喺護級區掙扎。

武磊今季曾於歐霸盃入2球，但西甲踢到今場先至開齋，加埋上季在內，武磊喺西甲累積4個入球，追平邵佳一，成為中國球員喺歐洲五大聯賽入波第二多嘅球員。至於入波最多嘅係楊晨，佢當年效力法蘭克福，喺德甲射入16球。

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