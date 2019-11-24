柳相鐵用命搏　仁川聯贏波護級有生機

哀兵必勝！主帥柳相鐵證實患上末期胰腺癌嘅仁川聯，周日（24日）喺韓職護級關鍵大戰，主場以2比0擊敗尚州尚武，用勝利向呢位48歲主教練嘅「人生最後一場主場」送上祝福！

5月入主仁川聯嘅前南韓國腳柳相鐵，此前聯賽主場從未贏過波，佢患上胰腺癌第4期嘅噩耗公開之後，激起圈內外嘅關注，喺呢場佢人生入面最後一場主場賽事，唔單只11463名觀眾賽前高喊佢個名，仲起立30秒為佢嘅健康禱告，祈求柳相鐵可以戰勝癌魔，為呢場淒風苦雨下舉行嘅惡戰添上溫情。

仁川聯球員亦將士用命，力拼90分鐘憑文昶真、史提芬穆高沙各建一功，兩球淨勝尚州尚武，贏得柳相鐵執掌教鞭後首場主場勝利，佢賽後向支持者保證，自己絕對唔會放棄，一定同病魔奮戰到底，而且仲好感動咁講：「我自上任之後，主場總係行衰運，今場波可以贏到，完全多得球迷嘅支持。」

由於同日FC慶南作客以2比1擊敗FC城南，目前仁川聯喺韓職護級組排尾三，領先尾二FC慶南只係1分，星期六（30日）聯賽煞科日作客FC慶南場生死戰，許和不許負，輸親就要踢護級附加賽，希望柳相鐵喺呢場「人生最後一戰」可以繼續贏落去啦！

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