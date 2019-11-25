曼聯僅踢7分鐘好波 3比3和錫菲聯

周一(25日)凌晨英超賽事，作客嘅曼聯全場僅踢7分鐘好波，其餘時間乏善足陣，結果在完場補時階段被錫菲聯攻入一個具爭議入球，最終打成3比3平手，各得1分。

曼聯作客成績麻麻，今季僅得1勝，今仗面對攻力一般嘅升班球隊錫菲聯一樣冇乜甜頭，更於開賽19分鐘失守，被約翰費歷克攻破大門落後0比1完半場。

換邊後蘇斯克查換入連格加強攻力，但曼聯成班球員仲未瞓醒，更被主隊踩多腳，52分鐘賴斯莫薩特推至禁區頂勁射死角成2比0，曼聯陷於劣勢。

戰至72分鐘曼聯突然爆發魔性，於7分06秒內連入3球，先由千禧後小將班頓威廉斯攻作個人職業生涯首個入球追成1比2，再於77分及79分鐘憑格連活特及拉舒福特連入兩球，曼聯以3比2反超前。

可惜魔性爆發時間短暫，比賽末段曼聯再度轉沉，戰至90分鐘開始補時，奧利華麥貝尼門前抽射破網扳平3比3，雖然該蘇格蘭前鋒入波前懷疑右臂接觸皮球，但經過VAR判斷入球有效，最終曼聯僅以3比3賽和錫菲聯，作客不濟戰績持續。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。