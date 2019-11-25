蘇斯克查怒吼：當時我想換晒10個球員

曼聯只踢7分鐘好波，換句話講其餘83分鐘都係廢嘅，英國《鏡報》報道，主帥蘇斯克查賽後接受訪問時怒稱，球隊今仗表現甚差，特別係上半場，當時有想過換晒除門將外嘅10個球員。

蘇斯克查指出：「佢哋真係踢得好差，輸緊0比2嗰陣，令我想起上季尾對愛華頓一仗，當時又係落後兩球，最終我哋輸0比4。當時我有諗過，除咗門將，將場上10個球員全部換晒落嚟。」

「錫菲聯看來爭勝心比我哋更強，對方嘅信念同部署都比我哋好，上半場時我哋甚至冇一個攻門係中目標，呢樣我真係無法接受。」

「我當時好憤怒、失望，半場期間我唔知要點樣鼓勵佢哋，幸好尾段突然間情況逆轉，班頓威廉斯、格連活特同拉舒福特接連畀我驚喜。」

「球隊相比起一年前有很大進步，如果在一年前，可能會輸4、5比0，但今場能夠反超前，我希望球員汲取頭70分鐘教訓，好好改善自己。」

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