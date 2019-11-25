曼聯神劇情　費爵爺開心咗幾分鐘

曼聯今仗又先落後兩球，到反超前3比2，到最後被逼和3比3，成場波起起跌跌峰迴路轉，與錫菲聯合演一場神奇比賽，睇到球迷先係激死，之後就好興奮，最後又係激死，有網民擔心，咁刺激，現場睇波嘅前領隊費格遜頂唔頂得住？

關於今場波嘅賽後報道同迴響有好多，英國報章同網民都對今仗回味又回味，英國《鏡報》賽後報道，今場出現驚天反勝再加戲劇性賽和，上半場曼聯射門數據係1比7大幅落後，半場輸0比1係輸得少，到下半場52分鐘再輸1球落後0比2，正常情況下場波已經打完，曼聯肯定落敗。

不過曼聯在72至79分鐘連入3球反勝，突然踢出凌厲攻勢，連費爵爺都睇到眉開眼笑，廣大曼迷狂喜，到最後曼聯被追和3比3，一場賽事驚濤駭浪之下落幕，令人哭笑不得。

眾曼迷在網上留言：「心臟頂唔住，甚至唔敢去廁所，賽事比莎士比亞戲劇更精彩。」「我只想看下半場，上半場睇見就火滾。」「今場波畀曼聯高層更多藉口去買人。」

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