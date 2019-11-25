曼聯踢乜？中場彭利拿災難級表現

曼聯今仗未必波之前，全隊表現可算係災難級，當中踢得最差係中場，其實蘇斯查已經擺出433陣式，縮後踢就係541，不過串演防守中場嘅安達斯彭利拿實在唔係波，形同虛設，換走佢後曼聯就反勝，令佢嘅無能特別顯眼。

曼聯過去喺聯賽對錫菲聯7戰全勝，今場以為穩贏，點知踢落唔係嗰回事，由於保羅普巴、麥湯米尼受傷，蘇帥今場起用安達斯彭利拿串演防中，事實證明佢唔適合呢個位置，錫菲聯反擊如入無人之境，佢喺場上亦做唔到攔截，唯一嘅爭頂都失敗。

《曼徹斯特晚報》統計，安達斯彭利拿嘅傳球72次只有48次成功，成功率只得67%，其位置成為錫菲聯頭號針對目標，表現如同噩夢，最終踢到73分鐘被換走，而入替佢嘅格連活特上陣4分鐘就入波扳平2比2，曼聯之前踢得咁差，仲唔入晒佢數？

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