曼聯最強中堅喺意甲　佢入波助攻勝連格

呢邊廂，英超曼聯表現飄忽，攻又一時時有料，防守更加衰到爆；但另邊廂，由曼聯外借去意甲羅馬嘅中堅史摩寧，就踢到曉飛一樣，能攻壇守。尋晚羅馬主場大勝布雷西亞3比0，史摩寧就交出1入球2助攻數據，神級表現，據聞就連意甲班霸祖雲達斯都想打佢主意，唔知「紅魔鬼」領隊蘇斯克查有冇諗過將佢收返嚟用？又有冇後悔將佢借走呢？

史摩寧今季外借去羅馬表現八面玲瓏，依家「雌狼」排喺意甲第4，佢絕對有功榮。畀意大利球迷稱呼佢做「史馬甸尼」，將佢媲美意大利傳奇守將馬甸尼，就知佢幾得民心，最搞笑係，呢位英格蘭中堅今季喺意甲累積已經有2入球2助攻，結果尋日賽後，有曼聯球迷就講出一個有趣數據，係話史摩寧今季入球同助攻，係多過曼聯中場連格喺今季所得。

事實上，喺上季表現神勇兼深得蘇斯克查重用嘅連格，今季喺曼聯係徹底失寵，尤其係2019年，呢位曼聯中場根本未有喺英超取得入波。相比起嚟，30歲嘅史摩寧就喺意甲重生，或者連格都應該諗諗係咪離開「紅魔鬼」。

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