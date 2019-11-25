有晒劇本！蘇B「助攻」普捷天奴接任

普捷天奴被熱刺炒魷後，一直盛傳佢有望成為下一任曼聯主帥，照計紅魔鬼現任領隊蘇斯克查應該會打醒十二分精神，但偏偏喺呢個敏感時刻，曼聯又失分，莫非注定蘇斯克查要讓位畀普捷天奴？

英國傳媒紛紛抽水寸爆蘇斯克查正在為普捷天奴「助攻」，著名記者Ronan Murphy話：「蘇斯克查發揮正常，因為佢同所有曼聯球迷一樣，都係希望普捷天奴可以上任。」

《BBC》記者Simon Stone話：「熱刺換帥後，蘇斯克查任何失利，都會聽到普捷天奴嘅名字，除咗迪基亞之外，曼聯球員上半場完全係Hea踢。」

普捷天奴可以「即時上班」，固然提升曼聯換帥可能性，與意同時，曼聯嚟緊賽程非常難踢，12月5日凌晨英超快車主場對由摩連奴執教嘅熱刺，3日之後就要出戰曼市打吡作客曼城，如果呢兩場波輸晒，曼聯高層更加有炒蘇斯克查嘅理據。

事實上，蘇斯克查季初自己講過，如果佢離開曼聯，對球隊有利嘅話，佢會毫不猶豫辭職。既然現時已經有最佳人選普捷天奴候命，蘇B都可以安心離去。

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