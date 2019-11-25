彩已派！我宣布今季英超冠軍係利物浦

新季英超打咗13輪，利物浦以13戰12勝1和得37分高踞榜首，拋離次席李斯特城有8分之多，爭標勁敵曼城更加係落後佢哋9分。「紅軍」爭標形勢佔優，有外國體育博彩公司Betway宣布，會即時向所有季前買「紅軍」奪標3.25倍嘅彩民派彩，佢哋話今季英超冠軍已經係利物浦囊中物喎！

Betway代表阿倫艾加話：「利物浦季前奪標賠率係3.25倍，但開季以來，佢哋睇嚟係冇嘢擋得住。今季好多次佢哋都可以保住唔失分，就好似啱啱呢場嘅勝仗又延續佢哋勁爆走勢。我哋都知(提早派彩)係有風險，但依家嘅利物浦就係一直做住正確嘅事，以奪標球隊方式贏波。我哋相信佢哋已經手執半隻盃耳，Betway嘅投注人今日可以收錢。」

不過，唔知大家仲記唔記得，上季「紅軍」都試過一度領先10分，但最後都係畀曼城反先。嚟緊利物浦喺12月要踢成最少9場波，當中包括要去踢世界冠軍球會盃，到時「紅軍」係咪繼續唔失分，真係好難講囉！

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