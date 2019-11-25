最慳家沙特王子！另類方法搞旺錫菲聯

錫菲聯今季升上英超之後，頻頻創造驚喜，包括擊敗阿仙奴，打和車路士、熱刺、曼聯，就算對住榜首利物浦，都只係因為門將甸恩軒達臣「派膠」，僅輸0:1，有晒交代。

最難得係錫菲聯以低成本經營，全隊球員年薪加埋只有1770萬鎊，比唔上曼聯門將迪基亞一人嘅1820萬鎊年薪。

錫菲聯球員人工低，並唔代表球會冇錢，其實佢哋班主係沙特王子阿布拉，資金雄厚，但呢位王室成員兼富商，並非一般二世祖，佢熱心發展足球事業，早於2002年就擔任沙特勁旅希拉爾會長。

2013年阿布拉收購錫菲聯一半股份，上年準備買埋另一半股份，計劃大展拳腳，阿布拉亦持有比利時乙組球會K Beerschot VA一半股權，可見佢專門發掘細球會，逐步將佢哋發展壯大，並非一味收購豪門「炫富」。

阿布拉的確獨具慧眼，3年前請韋達執教錫菲聯，更加係最成功因素，呢位52歲主帥教咗9年業餘足球隊，先至成為職業教練，估唔到可以帶領錫菲聯升上英超。

韋達今年夏天，更加擊敗高普、哥迪奧拿，獲得上季英格蘭聯賽領隊協會大獎，領軍功力備受認同，錫菲聯可以成為「神奇球隊」絕非偶然。

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