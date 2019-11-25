當錫當旺　狂破紀錄直追大帝KD

人氣新星當錫繼續當旺勁爆，今晨佢帶領住獨行俠作客火箭，結果喺佢個人全場轟入41分，兼取得10助攻同6籃板嘅全面演出下，帶領獨行俠以137比123大勝。當錫今次係連續第4場攞到30+得分同10+助攻，成為咗NBA史上做出呢個佳績嘅第2年輕球員，只係僅次於KD杜蘭特，同時亦係獨行俠隊史首位做出呢個紀錄嘅球員。

火箭傳奇球星麥基迪上周曾經公開大讚當錫，話佢係喺「咖哩仔」史堤芬居里養傷期間，現時NBA嘅最佳控衞」，當錫今日從記者口中聽到呢個評價後回應：「聽到佢咁講，真係太美妙。我睇過佢好多比賽片段，佢係個難以置信嘅球員，我真係好感激佢咁講。」

當錫冇話畀麥基迪讚到飄飄然，連同今場完美演出，佢今季場均取得29.9分、10.4籃板同9.7助攻，前16場比賽打出7次「三雙」，被視為今季常規賽MVP有力競爭者。此外，佢亦係「大帝」勒邦占士以外，唯一可以以20歲之齡打出超過一次嘅「40+分及10+助攻」以上表現球員；而佢亦係NBA史上第2位喺前90場比賽攻入2,000分、500籃板同500助攻球員，當錫用咗88場，係史上第2佳。

講3場波，獨行俠首節轟入45分係贏波關鍵。再者，喺當錫之外，小添夏達威今場錄得今季個人得分新高嘅31分，亦係贏波功臣之一。連同今場勝仗，獨行俠錄得5連勝，其中近3場都攻入至少137分。至於火箭則陷入低潮，經歷3連敗，即使首席球星占士夏登仍然交出32分，但佢喺3分線外只得15投2中，加上全隊3分波44中10，成為落敗關鍵。

今日戰果 （前者主場）

火箭 123:137 獨行俠

紐約人 101:103 籃網

巫師 106:113 帝王

金塊 116:104 太陽

快艇 134:109 塘鵝