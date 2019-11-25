金球獎下周公布　話你知佢哋點揀

金球獎下周會有結果，近日有傳媒就走訪幾位球圈中人，問佢哋今年會點揀，結果一向係C朗拿度粉絲嘅基利安麥巴比，今鋪竟然唔撐偶像，走去撐C朗死敵美斯。其餘包括高普同夏薩特又點揀呢？

麥巴比話：「就個人表現嚟講，梅美會係年度最佳球員。」不過，近年一直有關金球獎得獎原則嘅爭拗，究竟應該由個人表現最佳嘅球員得獎，定係由最佳球隊入面嘅最佳球員得獎呢？上屆歐聯冠軍利物浦主帥高普就唔多同意麥巴比意見：「如果係揀呢一代最出色球員，咁應該永遠由美斯攞獎；但如果係要選上季表現最好球員，得獎應該係華基爾雲迪積克。」

至於今季改投皇馬但一直未踢出水準嘅比利時中場夏薩特就話：「我會將金球獎頒畀利物浦球員，無論係沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿定華基爾雲迪積克都得。如果文尼贏埋非洲盃(塞內加爾得亞軍)，就真係唔使拗。文尼攞獎好，定我老友沙拿攞獎都唔錯，對非洲同英格蘭足球嚟講都係好事。」

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