【東體爭議】球王悲歌！C朗變祖記負資產

正所謂再鋒利嘅刀都有生銹嘅一日，強如球王C朗都唔例外，呢位葡萄牙巨星早前因為連接被祖雲達斯教練沙利換走，而感到不快，上場意甲更「因傷」缺陣，不過祖雲達斯近3場比賽，喺「冇C朗時間」，表現更加出色。

首先，祖記上場歐聯作客莫斯科火車頭，早段雙方各入1球之後，陷入僵局，沙利卻於82分鐘換走C朗，結果10分鐘後，祖記就入波絕殺對手。

之後祖雲達斯對AC米蘭，C朗只係踢咗55分鐘就被換走，亦因為呢次調動，令佢憤而直入更衣室，同沙利關係惡化。不過諷刺嘅係入替C朗嘅保羅戴巴拿入波，為祖記一箭定江山，助攻嘅球員係佢阿根廷同胞希古恩。

最明顯係上場意甲，C朗稱有傷缺陣，兼留力周中歐聯對馬體會，結果希古恩同保羅戴巴拿大放光芒，希古恩射入2球，並助攻保羅戴巴拿入波，反勝另一支歐聯份子阿特蘭大。

希古恩同保羅戴巴拿都曾經被C朗「欺壓」，上季因為C朗加盟祖記，令戴巴拿長居後備，今夏幾乎被賣去曼聯，而希古恩今季回巢亦只能做後備。不過，事實證明希古恩同保羅戴巴拿先至係祖記最佳鋒線組合，C朗嘅存在，反而扼殺祖記整體戰。

C朗狀態顛峰時期，可以一人救全家，但無奈佢已經34歲，始終難以長期保持勇態，佢都要調節一下心態，唔好以為一定可以場場踢足。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。