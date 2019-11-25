李慧詩好番晒　仲有奇招爭冠

「世界盃場地單車賽香港站」將於本周五(29日)一連三日假將軍澳香港單車館舉行，此站為奧運計分賽事之一，今日(25日)各國好手雲集場館練習，熟習場地力爭奧運積分。香港隊教練沈金康點評一眾港將的近況，期望港隊在中長距離項目衝分，沈教練又指，早前在英國站不幸炒車的「牛下女車神」李慧詩已無大礙，準備好在主場全力出擊爭牌。

港隊在主場香港站派出首兩站的原班人馬，以5男7女組合硬碰各地選手，而比賽作為明年東京奧運計分賽事之一，沈金康期望港隊在中長距離項目，如麥迪遜賽和全能賽拿多些積分，穩住奧運資格，「我們目前的位置，在排名裡面我們是可進可出，如果在香港主場分數拿高一點，成績好一點，對取得奧運資格有很大幫助。」沈教練表示，將會派遣亞運金牌孖寶張敬樂和梁峻榮出戰男子麥迪遜賽，而女子組則會派出上月在韓國贏得亞洲場地單車錦標賽金牌的楊倩玉和逄瑤組合上場。

而早前在英國格拉斯哥站競輪賽連人帶車倒地的李慧詩（Sarah），在香港站將會出戰女子爭先賽和競輪賽，沈教練指比賽有意外發生是正常的事，團隊已就事故作專門準備，他又稱Sarah的心情並沒有因英國站意外所影響，而她的傷勢亦已無大礙，準備好對戰軒治、鍾天使等老對手，準備好在主場觀眾吶喊下全力衝刺。沈教練繼指正為Sarah在戰術和比賽方法作針對調整，不被外隊看穿比賽策略。

而港隊另一女隊李海恩（Jessica）加入港隊短短兩年，已先後多次發生嚴重意外，先有在捷克比賽時頭部著地，再在波蘭世界錦標賽中炒車亦堅持推着單車走回終點，沈教練對Jessica的能力表示肯定，指她加入專門訓練的時間很短，但提升能力的速度很快，有力繼上次香港站奪得女子競輪賽銅牌後再度衝擊獎牌。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。