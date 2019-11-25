升晒呢！史達寧要做2019體壇風雲人物

恭喜晒呀！根據英國《鏡報》報道，曼城球星史達寧下月將會獲提名競逐BBC 2019體壇風雲人物大獎，以表揚佢過去一年喺球場內外嘅表現同貢獻，仲要係得獎熱門添！

呢個獎項下月將會正式接受公眾投票，而史達寧憑住過去一年出色表現，包括協助曼城第2次贏得英超冠軍兼成為本土三冠王，並成為英格蘭打入歐洲國家聯賽4強嘅功臣之一，自然深獲球迷認同。

更重要一點，係體壇風雲人物大獎除咗會根據運動員喺所屬項目表現外，仲有係計算埋佢哋喺賽場以外貢獻，其中史達寧一直係英格蘭球壇反歧視運動嘅積極支持者，例如會喺社交網宣傳有關訊息。另外，呢位曼城前鋒又曾經關顧貧苦球迷，自己畀錢買入大量上季英足盃4強門票，送畀住喺溫布萊附近嘅貧苦學生等。

至於同史達寧爭獎嘅主要對手，相信會係板球球星史杜基斯，但始終足球先係英國人最喜歡運動，預計史達寧真係有機會贏得獎項。

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